Трамвай раздавил голову мужчине на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Инцидент, словно со страниц книги произошел на севере Санкт-Петербурга. Со слов очевидцев, на улице Савушкина поздно вечером 22 января 2023 года трамвай раздавил голову мужчине, который решил перейти рельсы прямо перед движущимся транспортом.

- На Савушкина трамваем раздавило голову мужчине, как пишет очевидец, прошедший рядом: "Ее просто нет", - рассказывают свидетели.

Разумеется, первая ассоциация на такой случай с Михаилом Берлиозом, персонажем романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Именно ему в начале произведение трамваем отрезало голову, потому что "Аннушка уже разлила масло".

Другие же очевидцы говорят, что у погибшего на рельсах мужчины голова на месте, да и трамвай его не задевал. Якобы, мужчина сам поскользнулся на рельсах и разбил голову о железные балки. Причину гибли пешехода установят специалисты.