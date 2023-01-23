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НовостиПроисшествия23 января 2023 4:43

Трамвай раздавил голову мужчине на севере Петербурга

ЧП произошло на улице Савушкина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Трамвай раздавил голову мужчине на севере Петербурга

Трамвай раздавил голову мужчине на севере Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Инцидент, словно со страниц книги произошел на севере Санкт-Петербурга. Со слов очевидцев, на улице Савушкина поздно вечером 22 января 2023 года трамвай раздавил голову мужчине, который решил перейти рельсы прямо перед движущимся транспортом.

- На Савушкина трамваем раздавило голову мужчине, как пишет очевидец, прошедший рядом: "Ее просто нет", - рассказывают свидетели.

Разумеется, первая ассоциация на такой случай с Михаилом Берлиозом, персонажем романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Именно ему в начале произведение трамваем отрезало голову, потому что "Аннушка уже разлила масло".

Другие же очевидцы говорят, что у погибшего на рельсах мужчины голова на месте, да и трамвай его не задевал. Якобы, мужчина сам поскользнулся на рельсах и разбил голову о железные балки. Причину гибли пешехода установят специалисты.