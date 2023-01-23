Снег и до минус 4 градусов будет в Петербурге 23 января

Снежная погода будет в Петербурге 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ненадолго закончилась оттепель, но скоро она снова вернется. Но, а пока в Северной столице стоит легкий морозец. В понедельник, 23 января 2023 года, погода окажется немного снежная и будет диктоваться циклоном, раскрутившимся над Белорусией. Об этом рассказали в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует небольшой, частный циклон, раскрутившийся накануне над севером Белоруссии. Медленно смещаясь на северо-восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами вызовет небольшой снег, - рассказали специалисты.

Температура воздуха в Петербурге до минус 2-4 градусов, по Ленинградской области от 1 до 6 градусов ниже нуля. Зато ветер говорит о приближении тепла, так как он снова подует с юго-запада и окажется умеренным, до 2-7 метров в секунду.

Уже во вторник температура опять поднимется до нуля, а в среду до плюс 3 градусов.