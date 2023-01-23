Женщина погибла в пожаре в частном доме в Курортном районе Петербурга

Женщина погибла во время пожара в Курортном районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел смертельный пожар. Вечером 22 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в частном дома на Ромашковой улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 21:35 часов поступило сообщение о том, что горит дом 13 по Ромашковой улице в Курортном районе. Это одноэтажная постройка размером пять на десять метров. Огонь охватил здание по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем прибыли бороться две пожарные машины и 10 человек личного состава. Только спустя час им удалось полностью потушить пламя. К сожалению, в сгоревшем доме спасатели обнаружили труп женщины, по всей видимости, хозяйки.

Причина пожара устанавливается.