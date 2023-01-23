Оттепель вернется в Петербург 24 января

Плюсовая температура вернется в Петербург 24 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холода и легкий мороз не надолго заглянули в Санкт-Петербург. Хоть на дворе и зима, в Северной столице снова ожидается оттепель. Уже 24 января 2023 года температура вновь перешагнет отметку в ноль градусов, а в среду, 25 января установится устойчивый плюс. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- 24 января температура воздуха днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, умеренный, пройдет снег, - сообщают синоптики.

В среду, 25 января, ночью также температура будет колебаться от минус до плюс 1 градуса, днем уже явно потеплеет до 2-4 градусов выше нуля. При этом ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Тепло простоит еще в четверг, до плюс 2 градусов. А начиная с пятницы, 27 января, снова подморозит до минус 4 градусов в дневное время.