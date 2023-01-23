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НовостиАвто23 января 2023 5:41

Продажи кроссовера «Москвич 3» начнутся в Петербурге с конца января

Первые автомобили марки начали продавать в стране еще в декабре
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Продажи кроссовера «Москвич 3» стартуют в Петербурге до конца января / Фото: Завод "Москвич"

Продажи кроссовера «Москвич 3» стартуют в Петербурге до конца января / Фото: Завод "Москвич"

В Санкт-Петербурге до конца января 2023 года начнутся продажи автомобиля "Москвич 3" от Московского автомобильного завода "Москвич". Российский кроссовер будет представлен в розничной стоимости от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале завода.

- Мы подтвердили партнеров еще в 10 крупных городах России. До конца января автомобили будут отгружены в 21 дилерский центр в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе, - сообщили в пресс-службе завода.

В конце декабря автомобиль стали продавать в 11 московских автоцентрах. До марта точки продаж и обслуживания "Москвичей" появятся еще в 12 городах по всей стране.