Наркоман на «Порше» устроил массовое ДТП в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге наркоман за рулем автомобиля "Порше" устроил массовое ДТП, помяв как минимум девять автомобилей. Поймать неадеквата удалось только с полицейской погоней. Все произошло на Ириновском проспекте утром 22 января 2023 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 11:40 часов наряд ДПС заметил на Ириновском проспекте "Порше Кайен" без номеров. Требования об остановке водитель иномарки проигнорировал и начал увеличивать скорость. Заехав в "карман" автомобиль задел семь припаркованных машин, - рассказали в полиции.

Далее "Порше" пытался проскочить между двумя "Мерседесами". Один он задел по касательной, а второй отбросило на остановку транспорта. Благо, пешеходы не пострадали, а водитель "Мерседеса", 46-летняя женщина, с травмами попала в больницу.

Вскоре полицейские смогли заблокировать "Порше" и задержать водителя. Им оказался 22-летний мужчина. Рядом с водителем обнаружили пакетик с наркотиками. Полицейские выяснили, что нарушитель купил иномарку недавно. Прежний владелец снял «Порше» с регистрационного учета, а новый не стал регистрировать, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.