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НовостиНедвижимость23 января 2023 6:32

Объем предложений арендного жилья в Петербурге упал на 20% за месяц

При этом цены упали на 14%
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Объем предложения арендного жилья в Петербурге упал на 15–20%

Объем предложения арендного жилья в Петербурге упал на 15–20%

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел значительный спад предложений аренды жилья. Если на протяжении всей осени 2022 года количество предложений на сдачу лишь росло, то начиная с декабря тенденция прошла на спад. Об этом 23 января 2023 года пишут "Известия".

- За последний месяц в Петербурге снизился объем предложения арендного жилья на 20 процентов. Причем, спад начался еще с декабря, кода число объявлений о сдаче квартир в аренду сократилось на 10 процентов, - пишет издание.

Вместе с этим значительно снизились цены на аренду. Так, стоимость "однушки" в Петербурге стала меньше на 14 процентов.

К весне прогнозируется рост стоимости аренды в диапазоне до 15 процентов. За последний месяц в некоторых городах цены показали рост до 6 процентов.