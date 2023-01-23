Колесов предупредил о непродолжительной оттепели в Петербурге

Оттепель продержится в Петербурге до пятницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург снова возвращается оттепель. Но на этот раз ненадолго. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Как пояснил специалист, теплый воздух начнет поступать в город с 24 января 2023 года, но к концу рабочей недели снова наступит морозец.

- Сегодня заметных изменений в погоде нашего региона не ожидается, сохранится слабоморозная погода. Но уже с завтрашнего дня западные воздушные потоки начнут выносить теплый воздух с Атлантики. Утром к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и пойдет снег, который, конечно, немного украсит город, но ненадолго, - рассказал синоптик.

В ночь на 25 января в Петербурге придет оттепель, причем температура воздуха в дневное время поднимется до плюс 4 градусов. Также пройдут дожди. А уже в пятницу опять похолодает, температура опустится до минус 5 градусов и пойдет снег.