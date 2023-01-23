Строительство развязки с Мурманским шоссе началось в Кудрово

На строительстве нового выезда из Кудрово началось сооружение путепровода над Мурманским шоссе / Фото: Администрация ЛО

В Кудрово Ленинградской области началось строительство новой развязки с Мурманским шоссе. Это второй путепровод над шоссе около ТРК "МЕГА". Дорожники начали с обустройства второго путепровода, в дальнейшем же предполагается продление к шоссе и Центральной улицы. Об этом 23 января 2023 года рассказали в администрации области.

- Сейчас строители монтируют стапель, чтобы выполнить надвижку пролетного строения автомобильного моста. Параллельно будут выполняться работы по переустройству инженерных сетей в границах самого Кудрово вдоль Центральной улицы, где напротив проспекта Строителей предусмотрено обустройство подземного пешеходного перехода, - сообщили в администрации.

Будущая развязка будет протяженностью около трех километров и обеспечит удобный подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу, где должна будет появиться станция метро "Кудрово". Срок строительства рассчитан до конца марта 2027 года.