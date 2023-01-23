Ограничение движения по дамбе вводятся в Петербурге 23 и 24 января

Движение по дамбе ограничат 23 и 24 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые ограничения ожидают водителей, пользующихся петербургской Кольцевой автодорогой в районе Кронштадта. Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) предупреждает об изменении режима движения по дамбе.

- 23 и 24.01.2023 введены временные ограничения движения автотранспорта по полосам в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо), - отмечает пресс-служба КЗС.

Водителей потеснят для того, чтобы провести технологическое обслуживание оборудования и систем тоннеля судопропускного сооружения С-1.

Точное время ограничений не установлено, поэтому водителям советуют следить за дорожной обстановкой по онлайн-картам и навигаторам, а также ориентироваться на информацию на электронных табло кольцевой дороги.