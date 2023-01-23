Порно с 12-летней ученицей нашла в Интернете директор петербургской школы

СК ищет авторов порно-видео, в котором снялась 12-летняя школьница. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующие кадры увидела в Интернете директор одной из петербургских школ. Ей на глаза попалось порно с подростками. Девочка на съемке показалась педагогу знакомой. Участницей секса оказалась 12-летняя ученица той самой школы. Строгая женщина-директор тут же позвонила маме школьницы.

- В то же день сама девочка получила в соцсетях сообщение от неизвестного, который рассказал, что у него имеется это видео, и он выложит его в Интернет, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Аноним никаких требований и условий не ставил, а просто сделал так, чтобы о порносъемке стало известно в школе. Известно, что кроме девочки на записи фигурирует 13-летний подросток.

Сейчас материалы переданы в Следственный комитет. Там выясняют, кто вел съемку, где она хранилась и кем была опубликована.