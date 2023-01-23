СК проверяет порно-видео с 12-летней школьницей в Петербурге

Видео секса 12-летней петербурженки с подростком утекло в интернет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге директор одной из школ нашла в интернете порно со своей ученицей. Девочке, которая оказалась героиней видео, всего 12 лет, а ее партнеру - 13 лет. Об этом 23 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 56-летней петербурженке позвонила директор школы, в которой учится ее 12-летняя дочь. Педагог рассказала, что в интернете в свободном доступе выложено видео с половым актом девочки с 13-летним подростком, - рассказал источник.

В этот же день девочка получила в соцсети сообщение от неизвестного человека, который рассказал, что у него есть компромат на подростка и он выложит это видео в сеть. При этом аноним никаких требований не выдвигал.

Сейчас проверкой занимается следственный комитет. Следователи намерены выяснить, где и когда имело место событие, кто осуществлял видеосъемку и у кого хранилась запись.