Ревнивый наркоман зарезал студента в Ленинградской области

Ревнивый наркоман зарезал юного студента в Тосно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области наркоман из-за ревности убил студента. Трагедия произошла в городе Тосно 22 января 2023 года. От рук неадекватного мужчины погиб студент третьего курса, 19-летний молодой человек. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- О трупе 19-летнего парня с признаками насильственной смерти в квартире дома 43 по проспекту Ленина 22 января в третьем часу ночи в местную полицию сообщила 35-летняя жительницы Вологодской области, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Спустя час в доме на улице Капитана Тяжева в поселке Ульяновка они задержали подозреваемого - 45-летнего безработного мужчину. Известно, что он зарезал парня на фоне ревности.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.