Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 8:49

Более 700 тонн песко-соляной смеси в сутки потратили дорожники в Петербурге для борьбы с гололедом

За неделю с улиц города было вывезено 68 тысяч кубометров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дорожники больше внимания уделяют ликвидации скользкости

Дорожники больше внимания уделяют ликвидации скользкости

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время оттепели в Санкт-Петербурге дорожные службы старались уделять особое внимание гололеду. За минувшую неделю в городе растаяло много снега, что привело к превращению дорог в катки. Об этом 23 января 2023 года рассказали в комитете по благоустройству.

- К пятнице суточный расход песко-соляной смеси пришлось увеличить до 700 с лишним тонн. К понедельнику припорошило, но высота снега не добралась и до сантиметра, - сообщили в комитете.

За минувшую неделю специалисты вывезли с улиц города 68 тысяч кубометров снега. Всего же с начала холодов убрано более миллиона кубометров снега.

Сегодня, 23 января, на улицах города трудятся почти 1 тысяча дворников, которые расчищают тротуары, лотковые зоны, общественные остановки. 250 тракторов работает на территориях зелёных насаждений, 911 садовник чистит дорожки и посыпает их песком, занимается формовочной обрезкой деревьев.