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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:04

65-летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом в Петербурге

К школьнице он пристал в подъезде дома
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Девочка-инвалид пострадала от сексуального насилия в Петербурге

Девочка-инвалид пострадала от сексуального насилия в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Петербурга, который сексуально домогался 15-летней девочки-инвалида. По версии следствия, все произошло 21 января в подъезде дома в Красносельском районе. А до этого - в других местах.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в парадной одного из домов по улице Генерала Кравченко, а также в иных местах на территории Красносельского района, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения, являющейся инвалидом, насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба СК.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса. Она предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.