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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:29

Труп пенсионера с пробитой головой обнаружили в Колпино

В полицию обратился сын погибшего
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Погибшего пенсионера с пробитой головой нашли в Колпино.

Погибшего пенсионера с пробитой головой нашли в Колпино.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК и полиция Колпинского района разбирается в обстоятельствах гибели местного пенсионера. Труп мужчины с пробитой головой нашли в доме на бульваре Трудящихся. Тело пролежало в квартире несколько дней.

- Первым тревогу забил сын погибшего. Он пришел в квартиру к отцу, когда тот перестал выходить на связь, - пишет «Мойка 78».

Опасения мужчины подтвердились. На место была вызвана полиция и судмедэксперты. Сейчас тело погибшего направлено в морг для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пенсионер в последнее время злоупотреблял алкоголем и вел нездоровый образ жизни.