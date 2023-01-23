Труп пенсионера с пробитой головой обнаружили в Колпино

Погибшего пенсионера с пробитой головой нашли в Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК и полиция Колпинского района разбирается в обстоятельствах гибели местного пенсионера. Труп мужчины с пробитой головой нашли в доме на бульваре Трудящихся. Тело пролежало в квартире несколько дней.

- Первым тревогу забил сын погибшего. Он пришел в квартиру к отцу, когда тот перестал выходить на связь, - пишет «Мойка 78».

Опасения мужчины подтвердились. На место была вызвана полиция и судмедэксперты. Сейчас тело погибшего направлено в морг для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пенсионер в последнее время злоупотреблял алкоголем и вел нездоровый образ жизни.