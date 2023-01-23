Новую гостиницу построят на проспекте Стачек в Петербурге

Госстройнадзор обязали разрешить строительство гостиницы на проспекте Стачек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек появится новая гостиница. Госстройнадзор проиграл дело о строительстве здания и будет должен выдать на него разрешение. Такое решение принял суд, пишет 23 января 2023 года "Деловой Петербург".

- Компания "КСС–Запад" намерена построить на проспекте Стачек, 62, многоэтажное здание, оформленное по документам как трехзвездочная гостиница. Но в Госстройнадзоре посчитали, что под видом гостиницы там будет просто многоквартирный дом. То есть чиновники заподозрили инвестора в планах по строительству псевдожилья, - пишет издание.

Служба судилась с инвестором и отказывалась выдавать разрешение. Но все же суд обязал Госстройнадзор выдать разрешение на строительство здания.