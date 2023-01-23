За пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение в Петербурге

За пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге усилят наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году в Кировском районе города в тестовом режиме реализовали проект «Проактивное диспансерное наблюдение пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы», который показал высокие показатели. С начала 2023 года он тиражирован на все поликлиники города.

- В отличие от диспансеризации, диспансерное наблюдение предполагает наблюдение за пациентами с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно проводится согласно плану диспансерного наблюдения с целью своевременного выявления, предупреждения осложнений и обострений сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Для того, чтобы записаться к врачу, нужно позвонить по телефону 246-51-22. Сотрудники поликлиники запишут пациента на диагностику. На приеме во время осмотра врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования, консультации других специалистов, корректирует программу дальнейшего наблюдения и лечения.