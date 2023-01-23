Похороны журналиста Бэллы Курковой проходят в Петербурге 23 января

В Петербурге прощаются с журналистом Бэллой Курковой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 23 января 2023 года проходит прощание с журналистом, известной деятельницей телевидения Бэллой Курковой. Панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе. Об этом рассказали в Смольном.

- Мы прощаемся с легендой журналистики Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике – это целая эпоха. Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, не взирая на личности. Самое главное - она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить, - сказал губернатор Александр Беглов.

Благодаря Бэлле на отечественном телевидении появились новые жанры. Так, программу "Пятое колесо", которую журналистка сознала в 1988 году, знала вся страна. В последние годы она являлась заместителем главного редактора главной редакции телеканала «Россия-Культура» по работе с Санкт-Петербургом.

Бэлла Куркова будет похоронена на Смоленском кладбище.