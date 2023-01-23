3500 петербуржцев лишены водительских прав из-за долгов

Приставы забрали права у 3,5 тысяч должников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около трех с половиной тысяч жителей Петербурга лишились водительских прав из-за непогашенных долгов. Статистику по итогам 2022 года подвели в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу и Ленобласти.

- Для большинства неплательщиков, которые при отсутствии банковских счетов и имущества все же ездят на автомобилях, перспектива лишиться права управлять автомобилем заставляет исполнять долговые обязательства. Так, за 2022 год, садиться за руль было запрещено 3500 автомобилистам-должникам, - отмечает пресс-служба управления.

Подавляющее большинство из них - 2919 - алиментщики. Около тысячи нерадивых папаш и прочих лишенцев оплатили долги, а еще 2540 бывших автомобилистов продолжают оставаться пешеходами и в январе 2023 года.