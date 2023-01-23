Главную новогоднюю елку Петербурга уберут с Дворцовой площади ночью 25 января

Завтра ночью главная новогодняя елка Петербурга покинет Дворцовую площадь Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год уже точно закончился. В Санкт-Петербурге снимают украшения с главной праздничной елки на Дворцовой площади. А само дерево уберут в ночь на 25 января 2023 года. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Демонтаж игрушек продлится еще около 1,5 суток, после чего ствол елочки мы аккуратно спилим. Главный нюанс этого процесса, конечно, в том, чтобы осторожно демонтировать дерево в центре города, ничего не сломать. Именно поэтому ствол дерева мы распиливаем на части, - приводит издание слова монтажника новогодних украшений Сергея Магненкова.

На площади ель стоит с помощью специальной конструкции, которая не дает дереву упасть даже время штормового ветра. После того, как дерево распилят, ствол отправят на просушку. Из него сделают сувениры для детей. А ветки отдадут на подстилку для животных городские в питомники.