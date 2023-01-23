Пожар произошел на верхних этажах дома на Боровой улице в Петербурге

На Боровой улице горит дом. Фото: читатели "КП-Петербург".
Серьезный пожар произошел днем в понедельник, 23 января, в исторической части Петербурга. Около 14:00 прохожие заметили дым, поднимающийся с одного из верхних этажей дома на Боровой улице.
- Пожар на Боровой улице. Из окон дым валит. Спасателей только подъехали, - сообщают читатели «КП-Петербург».
На присланных в редакцию фото видно, что горит помещение на последнем этаже пятиэтажного здания. Официальной информации по пожару от регионального управления МЧС России по Санкт-Петербургу пока не поступало.
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На месте работают спасатели. Данные о пострадавших уточняются.