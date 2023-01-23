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НовостиОбщество23 января 2023 12:31

2,7 тонн опасных отходов приняли экологические службы Петербурга за неделю

Специалисты приняли 344 сообщения от жителей по вопросам экологической безопасности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
2,7 тонн опасных отходов приняли экологические службы за неделю

2,7 тонн опасных отходов приняли экологические службы за неделю

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за неделю собрали 2,7 тонны опасных отходов. Так, с 16 по 22 января 2023 года горожане отправили 334 сообщения экологическим службам, сообщив о загрязнениях в городе. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

- Специалисты экологической службы выполнили 32 выезда, из них 28 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, два - для ликвидации разлива нефтепродуктов и два выезда на иные химические загрязнения, - рассказали в комитете.

С воды было собрано 27 кубометров отходов. Также собрано 241 килограмм нефтесодержащих отходов, 10,2 килограммов отходов с ртутью и 2,4 килограмма люминесцентных ламп.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).