2,7 тонн опасных отходов приняли экологические службы Петербурга за неделю

2,7 тонн опасных отходов приняли экологические службы за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за неделю собрали 2,7 тонны опасных отходов. Так, с 16 по 22 января 2023 года горожане отправили 334 сообщения экологическим службам, сообщив о загрязнениях в городе. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

- Специалисты экологической службы выполнили 32 выезда, из них 28 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, два - для ликвидации разлива нефтепродуктов и два выезда на иные химические загрязнения, - рассказали в комитете.

С воды было собрано 27 кубометров отходов. Также собрано 241 килограмм нефтесодержащих отходов, 10,2 килограммов отходов с ртутью и 2,4 килограмма люминесцентных ламп.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба: 417-59-36 (круглосуточно).