Автомобиль врезался в ворота парка в Петергофе

Водитель иномарки повредил ворота въезда в парк в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Петергоф, что входит в состав Санкт-Петербурга, автомобилист врезался в ворота парка. Все произошло ночью 21 января 2023 года. Машина повредила ворота въезда в парк Александрия со стороны Зверинской улицы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сотрудник Росгвардии, находившийся на посту охраны государственного музея-заповедника Петергоф, увидел, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в закрытые металлические ворота, установленные у въезда на территорию парка, - рассказал источник.

Сотрудник вневедомственной охраны нажал кнопку тревожной сигнализации. Вскоре на место прибыл наряд охраны и задержал неадекватного водителя, который устроил ЖТП.По предварительным данным, сам водитель не пострадал.