Два человека погибли, провалившись под лед на Финском заливе в Петербурге за выходные

Четыре человека провалились под лед на Финском заливе в Петербурге за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что спасатели постоянно предупреждают рыбаков и отдыхающих об опасности выхода на лед, многие продолжают игнорировать это. В Санкт-Петербурге за минувшие выходные произошло две трагедии на льду. И обе возле дамбы, на Финском заливе. Об этом 23 января 2023 года рассказала дирекция защитного сооружения.

- В субботу 21 января в воде оказались два рыбака, один из которых смог выбраться на лед, второго спасатели не нашли, - сообщили в дирекции.

Второй случай произошел в воскресенье, 22 января. Пара молодых мужчины и женщины отправились гулять по льду в районе судопропускного сооружения С-1. В какой-то момент лед треснул и они оба ушли под воду. Очевидцы, которые были рядом, бросились вытаскивать их. Женщину удалось спасти, мужчину - нет.