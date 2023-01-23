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НовостиОбщество23 января 2023 13:18

Невский проспект украсили ко дню полного снятия блокады

27 января будет отмечаться 79-я годовщина самой главной даты для города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Город украсили ко дню снятия блокады.

Город украсили ко дню снятия блокады.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже через четыре дня в городе на Неве будут отмечать 79-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Это самая важная дата в истории Северной столицы наряду со днем основания, ведь по планам фашистов, город следовало стереть с лица земли.

- В честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет более 170 мероприятий, - отмечают в Смольном.

В том числе и «Свеча памяти», когда жители города гасят свет в своих квартирах и ставят на окно зажженные свечи в память о тех, кто не смог пережить те страшные 872 блокадных дня.

А для туристов будет разработана специальная программа, в нее войдет музей «Битва за Ленинград», организованном Центром поискового и реконструкторского движения.

Плакаты появились на Невском проспекте.

Плакаты появились на Невском проспекте.

Фото: Артем КИЛЬКИН