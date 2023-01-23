6-летняя девочка сломала позвоночник на батутах в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка серьезно пострадала, прыгая на батутах. Инцидент произошел в одном из батутных парков, который находится на Выборгской набережной. Ребенок, развлекаясь, неудачно упал и сломал себе позвоночник. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- 22 января 2023 года 6-летняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов по Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, получив травму позвоночник, - сообщили в ведомстве.

Из батутного парка девочку госпитализировали прямиком в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. О состоянии ребенка в ведомстве больше ничего не сообщают.

- Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

В связи с произошедшим следственный комитет, а также прокуратура города начали проверку. После этого будет принято процессуальное решение.