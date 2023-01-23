Петербуржец выбросил с 12 этажа кота бывшей жены

Полиция проверяет заявление женщины о том, что ее кота из окна выбросил бывший муж. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района Петербурга выясняет обстоятельства ЧП на улице Авиаконструкторов, где мужчина выбросил из окна 12 этажа кота бывшей жены. Питомец выжил лишь чудом.

- Женщина приехала домой к бывшему супругу, чтобы забрать вещи и кота. Когда она поднялась наверх, мужчина заявил, что уже «спустил кота вниз», - сообщают очевидцы в соцсетях.

Женщина побежала вниз и нашла несчастное животное на лобовом стекле припаркованного автомобиля. Она повезла питомца в ветеринарную клинику. Там кота осмотрели. Оказалось, что он получил ушиб грудной клетки и перелом лап.

После этого петербурженка отправилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа по поводу жестокого отношения к животному.