Петербург достиг исторического минимума по числу очередников на жилье

В Петербурге до минимума сократилось число очередников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередь на жилье в Петербурге сократилась до исторического минимума. Сейчас в ней стоят 87 тысяч семей. За последние годы удалось обеспечить жильем тысячи горожан. В том числе многодетных семей.

- Есть серьезные подвижки в решении жилищного вопроса петербуржцев. Общая городская очередь на жилье к 1 января составляет 87 с половиной тысяч семей. Это исторический минимум для нашего мегаполиса, - отметил в традиционном радиообращении губернатор города на Неве.

Среди общего числа семей, примерно 2200 - многодетные. Это большое число, но на начало 2019 года их было более шести тысяч. В среднем за год новое жилье получала тысяча семей с тремя и более детьми.

При этом, общая численность многодетных семей в Петербурге за четыре года выросла до 11 тысяч. Другими словами, решение проблемы очередников происходит не из-за сокращения их числа.