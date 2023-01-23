Производство электроники расширят в Особой экономической зоне «Санкт Петербург»

Смольный одобрил расширение завода электроники в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Особой экономической зоне «Санкт Петербург» будет расширено производство электроники. Об этом стало известно после заседания городского правительства, на котором рассматривали заявку компании, которая хочет выкупить еще 1,2 гектара земли для строительства нового заводского корпуса.

- Летом прошлого года компания открыла завод по производству электроники и создала более 200 рабочих мест. Теперь она намерена нарастить мощности и привлечь дополнительный персонал, - заявил на заседании губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Заявка предприятия была одобрена, что позволит купить землю на территории Новоорловская, расположенной на севере города, в районе Каменки.

Согласно планам, расширение производства позволит выпустить до миллиона единиц электронной продукции, которая применяется в энергетике, на транспорте, в сфере связи и телекоммуникаций.