Ученые из Петербурга разработали подводную многофункциональную обсерваторию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» разработали донную подводную многофункциональную обсерваторию. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- По концепции с помощью разработки можно собирать и оперативно передавать океанографические и экологические данные, а также подзаряжать батареи и обмениваться информацией с подводными аппаратами, - рассказала генеральный директор предприятия Елена Иванова.

Научные сотрудники компании «Океанос» также планируют развивать проект подводного глайдера. С помощью него специалисты могут искать потенциально опасные подводные объекты. Кроме этого, продукция предприятия помогает решать прикладные задачи нефтегазовой отрасли и аварийно-спасательного дела.