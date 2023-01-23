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НовостиПроисшествия23 января 2023 15:40

Автобус устроил ДТП с трамваем на Васильевском острове

Из-за аварии на перекрестке Гаванской и Среднего остановилось движение транспорта
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Автобус и трамвай столкнулись на Васильевском острове. Фото: vk.com/spb_today

Автобус и трамвай столкнулись на Васильевском острове. Фото: vk.com/spb_today

Автобус и трамвай попали в ДТП на перекрестке Гаванской улицы и Среднего проспекта Васильевского острова. Шофер автобуса не рассчитал расстояние и слишком близко подъехал к поворачивающему трамваю, который своей кормой вмял автобусу борт. Проезд по перекрестку и по Гаванской улице был затруднен как для автобусов и трамваев, так и для машин. Многие разворачивались и пробирались «огородами».

- Автобус въехал в трамвай. Встал весь общественный транспорт, - сообщали очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент также прокомментировали и в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

- В ДТП виноват водитель автобуса, он будет привлечен к ответственности. Пострадавших нет, движение транспорта восстановлено, - сообщили корреспонденту spb.kp.ru в Комтрансе.