Мужчина пострадал в квартирном пожаре на улице Красного флота в Ломоносове

На место происшествия выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина пострадал в пожаре в Петродворцовом районе Северной столицы. Вечером в понедельник, 23 января, там загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Красного флота в Ломоносове поступило в 16:40. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания в одной из трех комнат квартиры составила 1,5 квадратных метра. Спасатели около получаса боролись с огнем: ликвидировать пламя удалось в 17:05.

В квартирном пожаре пострадал мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.