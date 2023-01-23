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НовостиОбщество23 января 2023 15:56

Смольный установил ежемесячные выплаты петербуржцам со званием «народный»

По 30 тысяч рублей будут получать 165 человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Народным" петербуржцам будут платить по 30 тысяч рублей ежемесячно.

"Народным" петербуржцам будут платить по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга установили дополнительную ежемесячную выплату для тех горожан, которые имеют почетное звание с приставкой «народный». Артист, например. Эти люди будут получать по 30 тысяч рублей из бюджета культурной столицы

- Наш город по праву называют культурной столицей России. Сегодня у нас проживает 165 народных артистов, народных художников, народных архитекторов и народных учителей, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Из получателей выплаты больше всего народных артистов - 143, а также 13 художников, четыре учителя и три архитектора. Показатель для получения выплаты - стаж проживания в Петербурге не менее десяти лет.

На 30 тысяч могут претендовать народные артисты, художники, учителя и архитекторы РСФСР, СССР, РФ.