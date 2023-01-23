Смольный установил ежемесячные выплаты петербуржцам со званием «народный»

"Народным" петербуржцам будут платить по 30 тысяч рублей ежемесячно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга установили дополнительную ежемесячную выплату для тех горожан, которые имеют почетное звание с приставкой «народный». Артист, например. Эти люди будут получать по 30 тысяч рублей из бюджета культурной столицы

- Наш город по праву называют культурной столицей России. Сегодня у нас проживает 165 народных артистов, народных художников, народных архитекторов и народных учителей, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Из получателей выплаты больше всего народных артистов - 143, а также 13 художников, четыре учителя и три архитектора. Показатель для получения выплаты - стаж проживания в Петербурге не менее десяти лет.

На 30 тысяч могут претендовать народные артисты, художники, учителя и архитекторы РСФСР, СССР, РФ.