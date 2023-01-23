В Петербурге осудили слесаря, который назвал директора «конченным чертом» из-за маленькой зарплаты

Суд дал штраф слесарю, обозвавшему гендиректора предприятия "чертом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд рассмотрел дело слесаря, который обозвал своего начальника «уродом, конченным чертом и отмороженным на всю голову» заодно сломав ему ключицу из-за маленькой, по мнению работника, зарплаты.

- Обвиняемый вину не признал, пояснил, что увидев генерального директора, подошел к нему, сказал «привет братан» и похлопал его рукой по левому плечу. Он был не доволен в связи с тем, что его не ценили как работника и платили небольшую зарплату, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Директор же рассказал свою версию: работник с ходу кулаком врезал ему в левое плечо, после чего начал оскорблять. Это произошло в присутствии четырех свидетелей. А справка из травмпункта о подозрении на перелом ключицы окончательно убедила судью.

В итоге слесаря признали виновным и сурово наказали: он выплатит штраф в три тысячи рублей.