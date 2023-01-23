Суд назначил двум петербуржцам по два года условно за взлом соцсетей священника

Суд вынес приговор по редкой статье Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор двум петербуржцам, которые взломали соцсети работника духовной академии. С помощью страницы в интернете мужчина контролировал социальные сети учащихся академии. От чужого имени и фамилии он общался со студентами, пока не лишился своей страницы.

- Позже в сообществах в социальных сетях появились скриншоты с переписками, которые по словам работника академии, содержат клевету и компрометируют потерпевшего, ректора учебного заведения, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Оба взломщика полностью признали свою вину. Суд назначил им по два года условно с испытательным сроком два года.