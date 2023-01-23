Более миллиона кубометров снега вывезено с улиц Петербурга с начала зимы

За последнюю неделю дорожные службы убрали 68 тыс кубометров осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе из Петербурга вывезено 68 тысяч кубометров снега. Больше всего осадков ликвидировали в первые дни, а сейчас сотрудники дорожных служб разбираются с остатками снега. С начала зимнего сезона с улиц города вывезли более миллиона кубометров осадков.

- К выходным жителям пришлось снова утепляться, а спецтехнике предприятий продолжить обработку поверхностей противогололедными материалами, - отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Сегодня, 23 января, на улицах города трудятся 756 единиц техники и 967 работников ручного труда. Машины чистят улицы и проспекты, а люди убирают тротуары, лотковые зоны, пешеходные переходы, территории у остановок общественного транспорта.

На территориях зеленых насаждений работают 250 тракторов. 911 садовников посыпают песком дорожки, а также обрезают деревни и кустарники.