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НовостиОбщество23 января 2023 17:04

Более миллиона кубометров снега вывезено с улиц Петербурга с начала зимы

За последнюю неделю дорожные службы убрали 68 тыс кубометров осадков
Анастасия НУРАДИЛОВА
За последнюю неделю дорожные службы убрали 68 тыс кубометров осадков

За последнюю неделю дорожные службы убрали 68 тыс кубометров осадков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе из Петербурга вывезено 68 тысяч кубометров снега. Больше всего осадков ликвидировали в первые дни, а сейчас сотрудники дорожных служб разбираются с остатками снега. С начала зимнего сезона с улиц города вывезли более миллиона кубометров осадков.

- К выходным жителям пришлось снова утепляться, а спецтехнике предприятий продолжить обработку поверхностей противогололедными материалами, - отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Сегодня, 23 января, на улицах города трудятся 756 единиц техники и 967 работников ручного труда. Машины чистят улицы и проспекты, а люди убирают тротуары, лотковые зоны, пешеходные переходы, территории у остановок общественного транспорта.

На территориях зеленых насаждений работают 250 тракторов. 911 садовников посыпают песком дорожки, а также обрезают деревни и кустарники.