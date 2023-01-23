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НовостиОбщество23 января 2023 17:46

Большие автобусы будут ездить в час пик до станции метро Дыбенко в Петербурге

Рейсы будут отправляться в 6.00 и 8.20 утра
Анастасия НУРАДИЛОВА
Большие автобусы будут ездить в час пик до станции метро Дыбенко в Петербурге

Большие автобусы будут ездить в час пик до станции метро Дыбенко в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автобусы наибольшей вместимости будут ездить в час пик до метро Дыбенко. Такое решение принято по просьбам жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

- По просьбам пассажиров автобус большого класса будет выполнять рейсы из Приладожского. 579-й маршрут в 6.00 и 8.20 утра будет возить местных жителей к станции метро Дыбенко, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам председателя Комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка, пассажиропоток будет распределяться равномерно в течение дня. Поэтому принято решение, что остальные рейсы будут обслуживаться автобусами ПАЗ. Общественный транспорт отличается вместительной низкопольной площадкой.