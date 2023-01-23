В Петербурге НКО получат почти 300 млн рублей на реализацию проектов Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские НКО получат почти 300 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. Финансирование предоставят на реализацию всего 82 проектов, а заявки подавали 5,5 тысяч некоммерческих организаций.

- На реализацию проектов выделено 288 миллионов рублей. Получение Президентского гранта - это не только высокая оценка, но и реальная возможность для конкурсантов воплотить в жизнь социально значимые, важные для города и страны проекты, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Самыми популярными направлениями среди некоммерческих организаций в Петербурге являются сохранение исторической памяти, поддержка семьи и детства, пропаганда ЗОЖ, наука, образование, социальное обслуживание и защита граждан.