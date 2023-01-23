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НовостиПроисшествия23 января 2023 19:04

СК проверяет информацию о проживании пенсионерки в аварийном доме в Новгородской области

Пожилая женщина якобы живет в тяжелых бытовых условиях
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проверяет условия проживания пенсионерки

СК проверяет условия проживания пенсионерки

Фото: Артем КИЛЬКИН

СУ СКР по Новгородской области проводит проверку из-за информации в социальных сетях о том, что 67-летняя женщина живет в тяжелых бытовых условиях в Боровичах. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации в Сети пенсионерка вынуждена жить в аварийном доме.

- По данному факту началась доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность», - говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Следователи изучают документацию. После этого они дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников местной администрации. После проверки будет принято процессуальное решение.