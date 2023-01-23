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НовостиОбщество23 января 2023 19:32

16 районов Петербурга частично перешли на новую систему уборки города

Завершить этот процесс планируется к 1 июля
Анастасия НУРАДИЛОВА
16 районов Петербурга частично перешли на новую систему уборки города

16 районов Петербурга частично перешли на новую систему уборки города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Районы Петербурга постепенно переходят на новую систему уборки города. Сейчас такой переход частично осуществили 16 районов. Полностью завершить этот процесс на всех территориях Северной столицы планируется к 1 июля.

- С 1 января по 1 июля осуществляется поэтапная передача полномочий по уборке государственным организациям. Также, позже будут введены единые стандарты качества, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

С помощью перехода всего города на новую систему уборки улиц планируется улучшить условия работы дворников и впоследствии повысить качество уборки. В Петербурге увеличат зарплату работникам труда до 49 тысяч рублей. Механизаторы будут получать до 77 тысяч.