16 районов Петербурга частично перешли на новую систему уборки города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Районы Петербурга постепенно переходят на новую систему уборки города. Сейчас такой переход частично осуществили 16 районов. Полностью завершить этот процесс на всех территориях Северной столицы планируется к 1 июля.

- С 1 января по 1 июля осуществляется поэтапная передача полномочий по уборке государственным организациям. Также, позже будут введены единые стандарты качества, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

С помощью перехода всего города на новую систему уборки улиц планируется улучшить условия работы дворников и впоследствии повысить качество уборки. В Петербурге увеличат зарплату работникам труда до 49 тысяч рублей. Механизаторы будут получать до 77 тысяч.