6,5 млрд рублей потратят на лекарства для больных онкологией в Петербурге в 2023 году

6,5 млрд рублей потратят на лекарства для больных онкологией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Петербурге выполнено около 9 тысяч молекулярно-генетических методов диагностики онкологии. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказали 5021 пациентам. В 2021 году врачи помогли 4765 петербуржцам.

- Вырос показатель льготного лекарственного обеспечения. В 2021 году на эти цели было направлено 2,6 миллиардов рублей, в 2022 году – 4,5 миллиарда. А в следующем году планируется потратить 6,5 миллиардов, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме этого, выросло число обращений в онкологические центры Петербурга. В прошлом году в учреждения обратились более 500 тысяч человек. Напомним, в Северной столице работают 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи с новейшим оборудованием.