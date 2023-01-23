Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 20:17

6,5 млрд рублей потратят на лекарства для больных онкологией в Петербурге в 2023 году

В прошлом году на эти цели было направлено 4,5 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
6,5 млрд рублей потратят на лекарства для больных онкологией

6,5 млрд рублей потратят на лекарства для больных онкологией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Петербурге выполнено около 9 тысяч молекулярно-генетических методов диагностики онкологии. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказали 5021 пациентам. В 2021 году врачи помогли 4765 петербуржцам.

- Вырос показатель льготного лекарственного обеспечения. В 2021 году на эти цели было направлено 2,6 миллиардов рублей, в 2022 году – 4,5 миллиарда. А в следующем году планируется потратить 6,5 миллиардов, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме этого, выросло число обращений в онкологические центры Петербурга. В прошлом году в учреждения обратились более 500 тысяч человек. Напомним, в Северной столице работают 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи с новейшим оборудованием.