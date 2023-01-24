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НовостиПроисшествия23 января 2023 21:25

Два года колонии получил мужчина, укравший машину с помощью эвакуатора в Кронштадте

Он отправится в колонию строгого режима
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вынес приговор мужчине, который украл чужую машину

Суд вынес приговор мужчине, который украл чужую машину

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который украл чужой автомобиль с помощью эвакуатора. Инцидент случился в апреле прошлого года на улице Гидростроителей в Кронштадте. Осужденный погрузил «Хендай Солярис» на эвакуатор и увез машину в Красносельский район Петербурга.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Автомобиль позже был найден. Его вернули собственнику. А злоумышленником оказался ранее судимый мужчина, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание – 2 года и 1 месяц лишения свободы. Это время осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Но приговор пока еще не вступил в законную силу.