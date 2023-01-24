Мокрый снег и до -12 градусов обещают в Ленобласти 24 января

Небольшой снег пройдет в Ленобласти во вторник Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленинградской области во вторник, 24 января. В большинстве районов прогнозируют небольшой и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Днем ожидается слабый гололед. Юго-западный ветер подует со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -4 до -12 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов. Будет понижаться атмосферное давление, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия обещают в Северной столице. Ночью – умеренный снег, а днем – мокрый снег. Скорость юго-западного ветра достигнет 12 метров в секунду. Температура воздуха опустится ночью до -6 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Понизится атмосферное давление.