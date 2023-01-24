Грузовой автомобиль сгорел в боксе гаража в Приморском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга сгорел автомобиль прямо в гаража. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в шестом часу утра 24 января 2023 года. Горел грузовой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- 24 января в 5:49 поступило сообщение о пожаре в доме 46 по улице Полевая Сабировская в Приморском районе. В боксе выгорел грузовой автомобиль, - сообщили в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. К 6:15 часам огонь уже был ликвидирован, однако машину спасти уже не удалось. Из людей никто не пострадал.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Это предстоит установить специалистам.