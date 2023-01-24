Мокрый снег и ноль градусов ждут Петербург 24 января

Начало оттепели пришло в Петербург 24 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург возвращается оттепель. Но вторник, 24 января 2023 года, станет переходным днем от морозов к плюсовой температуре. Отметка на столике термометра встанет на нуле градусов и пойдет мокрый снег. Об этом сообщили синоптики метеорологического центра "Фобос".

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует смещающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег и усилит ветер. На дорогах и тротуарах гололедица, - сообщили синоптики.

Днем в Петербурге температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. По Ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер сохранится теплый, юго-западный 5-10 метров в секунду, при этом порывистый.