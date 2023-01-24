50% жителей Петербурга хотят найти подработку

Петербуржцы стали чаще искать подработку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга стали чаще искать подработку. К такому выводу пришли эксперты сервиса hh.ru, проведя опрос среди горожан. Оказалось, что половина работающих горожан хотели бы иметь подработку для увеличения своего основного дохода.

- 50 процентов опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. Это на 3 процента больше, чем в конце 2022 года, а также на 2 процента больше по сравнению с показателями 2021 года, - говорится в исследовании.

Вполне комфортно без подработки себя чувствуют 38 процентов опрошенных горожан. Нужно отметить, что за последний квартал их число сократилось на 3 процента. Уже имеют какую-то халтуру 9 процентов жителей города. Остальные затруднились ответить на тот вопрос.