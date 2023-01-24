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НовостиОбщество24 января 2023 5:50

Атмосферный фронт со снегом накроет Петербург 24 января

Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Атмосферный фронт со снегом накроет Петербург 24 января

Атмосферный фронт со снегом накроет Петербург 24 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается оттепель. Вторник, 24 января 2023 года, пока что станет промежуточным днем между холодной и теплой погодой. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, пока что на город надвигается атмосферный фронт со снегом.

- Атмосферный фронт уже над Выборгом и в ближайшие пару часов приблизится к Санкт-Петербургу. Осадки в виде снега, так как еще довольно прохладно, но много снега сегодня не будет. Температура воздуха постепенно продолжит повышаться и вечером приблизится к нулю градусов, - рассказал синоптик.

Переход к оттепели произойдет будущей ночью. Теплая погода продержится в Петербурге до конца рабочей недели, а после снова станет морозно.

Также ожидается усиление юго-западного ветра, особенно в прибрежных районах.