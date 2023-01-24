Атмосферный фронт со снегом накроет Петербург 24 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается оттепель. Вторник, 24 января 2023 года, пока что станет промежуточным днем между холодной и теплой погодой. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, пока что на город надвигается атмосферный фронт со снегом.

- Атмосферный фронт уже над Выборгом и в ближайшие пару часов приблизится к Санкт-Петербургу. Осадки в виде снега, так как еще довольно прохладно, но много снега сегодня не будет. Температура воздуха постепенно продолжит повышаться и вечером приблизится к нулю градусов, - рассказал синоптик.

Переход к оттепели произойдет будущей ночью. Теплая погода продержится в Петербурге до конца рабочей недели, а после снова станет морозно.

Также ожидается усиление юго-западного ветра, особенно в прибрежных районах.