Жителя Ленобласти задержали за убийство 7-летней давности

В Каменногорске задержали мужчину из-а дело об убийстве 7-летней давности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Убийство 7-летней давности раскрыто в Ленобласти. 21 января сотрудниками полиции был задержан житель Каменногорска, которого подозревают в расправе над приятелем, тело которого нашли в лесу летом 2015 года.

- 22.07.2015 в лесном массиве, в шести километрах от поселка Дубинино Выборгского района Ленинградской области, был обнаружен труп жителя Каменногорска, 1974 года рождения. Экспертиза показала, что смерть была насильственной, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На тот момент установить возможного убийцу не удалось, дело перешло в разряд «глухарей». Но в январе 2023 года оперативники получили информацию о том, что к преступлению может быть причастен знакомый погибшего. Подозреваемого тут же повязали. Сейчас следователи проверяют сведения и снимают показания с задержанного.