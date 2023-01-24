Пятилетний мальчик попал в больницу после ДТП на проспекте Мечникова в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП, в котором пострадал 5-летний мальчик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в аварии пострадал ребенок. ДТП произошло вечером 23 января 2023 года на проспекте Мечникова. По предварительным данным, виновным оказался 21-летний водитель, который не уступил дорогу автомобилю, в котором находился ребенок. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:30 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» у дома 19 по проспекту Мечникова при совершении поворота налево на улицу Брюсовская не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Опель Астра» под управлением 39-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В итоге пострадал пятилетний мальчик, который находился на пассажирском месте в автомобиле «Опель Астра». С места ДТП его госпитализировали в больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.